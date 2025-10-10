Publicat 10/10/2025 07:29

Estabilitzat de matinada un incendi en una empresa de reciclatge de Constantí (Tarragona)

Estabilitzat de matinada un incendi en una empresa de reciclatge de Constantí (Tarragona)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers han estabilitzat aquesta matinada un incendi d'una pila de residus al pati d'una empresa de reciclatge de Constantí (Tarragona).

L'incendi, del que s'ha donat avís a les 22.38 hores del dijous i que s'ha estabilitzat a les 02.37 hores d'aquest divendres, no ha afectat a la població, informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

El cos ha treballat amb 22 dotacions i, a més de l'extinció del foc amb aigua i escuma, han protegit la nau de l'empresa i un parell de dipòsits --un amb oli i un altre de gasoil--.

L'incendi ha cremat també una màquina compactadora i operaris de l'empresa han ajudat a retirar de la zona deixalles que no han cremat per reduir la càrrega de foc.

Un bomber ha resultat ferit lleu en un peu i ha estat evacuat a un centre sanitari.

Contador