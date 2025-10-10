Estabilitzat de matinada un incendi en una empresa de reciclatge de Constantí (Tarragona)

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers han estabilitzat aquesta matinada un incendi d'una pila de residus al pati d'una empresa de reciclatge de Constantí (Tarragona).
L'incendi, del que s'ha donat avís a les 22.38 hores del dijous i que s'ha estabilitzat a les 02.37 hores d'aquest divendres, no ha afectat a la població, informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
El cos ha treballat amb 22 dotacions i, a més de l'extinció del foc amb aigua i escuma, han protegit la nau de l'empresa i un parell de dipòsits --un amb oli i un altre de gasoil--.
L'incendi ha cremat també una màquina compactadora i operaris de l'empresa han ajudat a retirar de la zona deixalles que no han cremat per reduir la càrrega de foc.
Un bomber ha resultat ferit lleu en un peu i ha estat evacuat a un centre sanitari.