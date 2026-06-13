Estabilitzat l'incendi de vegetació a Sanaüja (Lleida), en el qual segueix treballant Bombers

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 13 juny (EUROPA PRESS) -
L'incendi de vegetació a Sanaüja (Lleida) decretat aquest dissabte a les 13.02 hores ha quedat estabilitzat sobre les 16.45 hores, segons han informat els Bombers de la Generalitat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els bombers segueixen treballant amb 45 dotacions, a més de 5 helicòpters i 4 avions, per tractar de controlar el cap i els flancs de l'incendi, ja que en les properes hores està prevista la entrada de vent de marinada.
Els bombers han informat en un altre missatge a 'X' que treballen sobre un àrea de 52 hectàrees.
També han col·laborat amb tractors d'agricultors de la zona que han segat els camps per frenar l'evolució del foc a les zones de vegetació agrícola.
Segons dades provisionals dels Agents Rurals el foc afecta a una superfície d'unes 24 hectàrees de vegetació agrícola i el telèfon d'emergències 112 ha rebut unes 60 trucades a causa de l'incendi.