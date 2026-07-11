Estabilitzat l'incendi de vegetació a Mont-roig del Camp (Tarragona)

TARRAGONA 11 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest dissabte sobre les 13.50 hores l'incendi de vegetació a Mont-roig del Camp (Tarragona) que ha obligat a ordenar el confinament per precaució de les urbanitzacions del Casalot, la Marina, Costa del Zefir i una zona de Miami Platja, informen en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
A causa d'aquest incendi també s'han tallat les vies de tren properes a la zona, per on circula la línia R-16 de Rodalies i els serveis Avant entre Barcelona i el sud de Catalunya, i s'ha tallat l'A-7.
L'avís s'ha rebut a les 12.16 hores d'aquest dissabte i els bombers han desplaçat 12 dotacions terrestres i 5 aèries.
A les 13.25 hores s'ha enviat un missatge ÉS-Alert per demanar els confinaments que han afectat a unes mil persones.
En el cas del tall ferroviari, la circulació està interrompuda entre Cambrils i Tortosa (Tarragona), i Renfe ha habilitat servei alternatiu per carretera; i en el cas del tall viari, es realitzen desviaments per l'N-340.