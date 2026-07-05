Estabilitzat l'incendi de vegetació forestal de Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 5 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest diumenge sobre les 16.30 l'incendi de vegetació forestal a Sant Andreu de la Barca (Barcelona), que ha obligat a confinar la zona de la Colònia Palau i el carrer Clavell.
Els bombers hi han desplaçat 11 dotacions terrestres i 5 mitjans aeris per contenir el foc, que s'ha iniciat prop de la Via de l'Esport, informen via 'X'.
L'incendi s'ha mogut de forma ascendent i en un primer moment ha cremat amb intensitat en el Serrat d'en Canals.