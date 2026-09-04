Estabilitzat l'incendi de vegetació de Cervera (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 4 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest divendres cap a les 17.15 hores l'incendi de vegetació de Cervera (Lleida), informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
El foc ha afectat l'exterior d'una granja i una caseta d'obres, i ha llançat un focus secundari a uns 150 metres del perímetre, que també ha quedat contingut.
Els Bombers han retirat l'helicòpter i mantenen els efectius terrestres (14 dotacions i 46 bombers).