Estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola a Talavera (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 17 juny (EUROPA PRESS) -
L'incendi de vegetació agrícola que s'ha iniciat aquest dimecres a la tarda a Talavera (Lleida) s'ha estabilitzat sobre les 22 hores, segons han informat els Bombers de la Generalitat en un missatge a 'X'.
Els bombers continuen treballant amb una cinquantena de dotacions terrestres i els mitjans aeris ja s'han retirat després de fer descàrregues fins a la posta de sol.
Aquest incendi ha obligat a confinar a la població dels municipis de Pallerols i Ribera d'Ondara i els nuclis de Briançó i els Hostalets (Lleida), on Protecció Civil ha enviat alertes als mòbils alertant a la població.
Agents Rurals ha detallat que aquest incendi afecta a una superfície aproximada d'unes 60 hectàrees, sent un 90% terreny agrícola i el 10% forestal.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha informat via 'X' que s'espera que a la zona de l'incendi el vent disminueixi durant la nit, amb una humitat del 30%.