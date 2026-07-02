Estabilitzat l'incendi de vegetació agrícola a Salàs de Pallars (Lleida)

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat, a les 16.34 hores d'aquest dijous, l'incendi de vegetació forestal i agrícola de Salàs de Pallars (Lleida).
El cos ha acabat mobilitzant un total de 17 unitats terrestres, 4 unitats aèries i 72 efectius, informa en una anotació a X recollida per Europa Press.
L'incendi s'ha declarat inicialment prop de la C-147z, amb l'avís al 112 a les 14.55 hores, i ha saltat més tard a la C-13, en direcció a l'embassament de Sant Antoni.