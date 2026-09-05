Estabilitzat l'incendi de Tordera (Barcelona) que ha obligat a confinar dues urbanitzacions

BOMBERS DE LA GENERALITAT
BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat l'incendi declarat aquest dissabte al matí a Tordera (Barcelona) que ha obligat a confinar les urbanitzacions de Can Camps i Roca-Rossa.
Segons han explicat en un missatge a 'X' l'incendi ha quedat ancorat en uns camins i pistes forestals i ha arribat als patis exteriors de diverses cases, però no ha afectat a les edificacions.
Els bombers han desplaçat 11 dotacions terrestres i dues dotacions aèries.