Estabilitzat l'incendi de Tiana (Barcelona) que ha cremat unes 48 hectàrees

Kike Rincón - Europa Press
Desconfinen l'alberg La Conreria i "aviat" les 2 urbanitzacions que queden confinades
TIANA (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
La consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha anunciat aquest divendres a la tarda que els Bombers ja han estabilitzat l'incendi forestal de Tiana (Barcelona), que ha cremat 48 hectàrees, segons una primera estimació dels Agents Rurals.
En unes declaracions cap a les 16.30 al costat de l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, la consellera ha explicat que hi ha dues petites urbanitzacions que continuen confinades i ja s'ha pogut aixecar el confinament de l'alberg La Conreria.
Hi han intervingut més de 135 bombers, 11 mitjans aeris i més de 50 dotacions terrestres, i Parlon ha destacat la "importància de la coordinació" per a la detenció d'un home presumptament implicat en l'origen del foc.
Parlon ha dit que la detenció l'han fet els Mossos d'Esquadra i que ha pogut ser ràpida perquè "hi ha hagut testimonis que han pogut veure que estava provocant els incendis".
Al llarg de la tarda els Bombers hi continuarant treballant, tot i que ja no per mitjans aeris, els quals es preveu que es vagin retirant "perquè el vol nocturn no es pot fer".
UN BOMBER EVACUAT
El cap d'intervenció dels Bombers, Pep Colàs, ha dit que preveuen treballar durant tota la nit en l'incendi i confien a tenir-lo controlat "en un parell d'hores".
No hi ha hagut cap persona ni cap habitatge afectats per l'incendi, però sí un bomber per "un estrès tèrmic", que ha estat evacuat i es troba bé.
Colàs també ha detallat que els confinaments de població han estat molt dinàmics en funció del risc, i "aviat" es reavaluarà el confinament de les urbanitzacions.
ALCALDE DE TIANA
L'alcalde de Tiana ha agraït la coordinació amb la Generalitat i els cossos d'emergència, i ha destacat que la recuperació de les vinyes al municipi han permès actuar com a tallafoc i frenar les flames.
Salvatierra també ha posat en valor la col·laboració ciutadana per extingir el foc, i ha sostingut que no sap si el detingut resideix a Tiana.