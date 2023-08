Estabilitzat l'incendi de Tenerife després de nou dies i més de 14.700 hectàrees cremades

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern de Canàries ha donat aquest dijous per estabilitzat l'incendi forestal de Tenerife després de nou dies de treball, amb més de 14.700 hectàrees cremades i un perímetre de 90 quilòmetres a dotze municipis entre Fasnia i Els Realejos.

Així ho ha avançat en roda de premsa el president de Canàries, Fernando Clavijo, qui ha indicat que ja no queden persones evacuades --només està desallotjada l'àrea de Las Lagunetas que pertany a El Sauzal i la part d'Izaña corresponent a l'Orotava--.

El president ha assenyalat també que segueix havent-hi molta calor a la illa i per tant s'esperen "petites reactivacions" al llarg del perímetre però hi ha mitjans terrestres i aeris suficients per intervenir i actuar amb "contundència".