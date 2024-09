Els Agents Rurals consideren que els dos incendis del Priorat els ha provocat una línia elèctrica



TARRAGONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de Porrera (Tarragona) a les 10.22 hores, han indicat en un comunicat aquest divendres.

Han afegit que, ara com ara, treballen amb 11 dotacions a la zona, totes terrestres, per repassar el perímetre i descartar la presència de punts calents.

L'incendi forestal de Porrera es va originar dijous a la tarda, hores després del de Cabacés (Tarragona), que cap a les 12.30 hores encara està actiu.

74 DOTACIONS A CABACÉS

Actualment hi ha activades fins a 74 dotacions terrestres en l'incendi de Cabacés, entre les quals vehicles d'aigua i de comandament, i també hi ha 14 mitjans aeris, dels quals 5 helicòpters bombarders, 2 de comandament, 1 de rescat i 2 de vigilància i atac, a més de 2 hidroavions i 2 helicòpters del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco).

Segons informa el mateix comunicat, els Agents Rurals consideren que tant l'incendi de Porrera com el de Cabacés han estat causats per una línia elèctrica: en el primer, s'han cremat un total de 14,20 hectàrees, 13,72 forestals i 0,48 agrícoles; en el segon, s'han cremat 110,80 hectàrees, 108,61 forestals i 2,19 agrícoles.

Per la seva banda, Protecció Civil manté activat el pla Infocat en fase d'alerta, està fent un seguiment de tots dos incendis i ha recomanat a la ciutadania no acostar-se a la zona per facilitar la tasca dels serveis d'emergències.

Segons dades del Meteocat, el vent de mestral es comença a imposar al Priorat i, tot i que bufarà amb menys força que dijous, quan es van originar els incendis, en ser un vent de terra baixarà la humitat.

En el dispositiu del Priorat també hi ha efectius dels Mossos d'Esquadra i dels Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF), afegeix el comunicat.