Estabilitzat l'incendi de Palamós (Girona) que ha obligat a confinar la urbanització Cala Corbs

GIRONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de vegetació declarat aquest dijous cap a les 12.00 hores a Palamós (Girona), que ha obligat a confinar de manera preventiva la urbanització Cala Corbs i la barraca d'en Dalí, informen en una anotació a X recollida per Europa Press.
De fet, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Infocat i recorden que és important no acostar-se a la zona, on treballen un total de 18 dotacions terrestres, un helicòpter i dos avions de vigilància i atac.
Els Bombers afegeixen que l'evolució és "molt favorable" ja que el vent ha ajudat a contenir els flancs de l'incendi, que avançava cap al mar.