Estabilitzat l'incendi al massís del Montgrí (Girona)

GIRONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

L'incendi forestal declarat aquest dissabte per la tarda al massís del Montgrí, a Torroella de Montgrí (Girona), ha quedat estabilitzat la mateixa tarda.

Sobre les 19 hores els Bombers de la Generalitat han apagat alguns focus secundaris i no n'han trobat més, encara que hi segueixen treballant amb 25 dotacions, informen en un missatge d'X recollit per Europa Press.

Han rebut l'avís a les 17.23 i treballen sobre una superfície de 2,5 hectàrees, on "el mosaic forestal torna a ser d'ajut": el cap de l'incendi s'ha parat en unes oliveres.