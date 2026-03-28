Estabilitzat l'incendi forestal de Llimiana (Lleida)

LLEIDA 28 març (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dissabte per la tarda l'incendi forestal de Llimiana (Lleida), on treballen amb 18 dotacions sobre les 19.30.
Hi han treballat especialment "per definir el perímetre i refredar-ho abans que entri el vent", que es preveu fort a Catalunya aquest cap de setmana.
El foc s'ha originat prop de la carretera LV-9121: ha cremat una solana de matoll amb molt pendent i cingleres, informen els bombers via X.
Els bombers han rebut a les 15.08 l'avís de l'incendi, possiblement a causa de descontrolar-se una crema de restes vegetals, segons la investigació.