Estabilitzat l'incendi forestal d'Artesa de Segre (Lleida) que afecta 68 hectàrees

Els bombers adverteixen de possibles nous focus aquest dissabte per l'augment de temperatures



BARCELONA, 10 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat cap a les 6.30 d'aquest dissabte l'incendi forestal que va començar aquest divendres a Artesa de Segre (Lleida) i que ha afectat una superfície de 68 hectàrees, la majoria de vegetació forestal.

L'evolució favorable dels treballs d'extinció havia permès aixecar poc després de les 23.00 d'aquest divendres el confinament als nuclis urbans de Boada, Montargull, Tórrec i Lluçars, han informat els Bombers de la Generalitat.

Encara que el foc estigui estabilitzat, la jornada d'aquest dissabte es preveu molt intensa per acabar de rematar la zona afectada, ja que hi haurà una pujada de temperatures en comparació al divendres, i els Bombers no descarten que despertin focs secundaris.

OPERATIU CONTRA L'INCENDI

Durant la matinada, els drons de Bombers de la Generalitat han sobrevolat la zona afectada pel foc i les càmeres tèrmiques no ha detectat cap punt calent dins del perímetre de l'incendi.

En les últimes hores, han treballat en l'incendi 66 dotacions terrestres, i agricultors de la zona han col·laborat intensament juntament amb els bombers per llaurar camps i ajudar a ancorar els flancs de l'incendi, que ja no poden avançar.

A primera hora d'aquest matí, s'incorporen cinc mitjans aeris als treballs: un helicòpter de comandament, dos avions de vigilància i atac, i dos helicòpters contra incendis, que avaluaran principalment les zones on va haver-hi més dificultats aquest divendres.

Al llarg d'aquest dissabte, la carretera L-512 continuarà totalment tallada al trànsit entre els quilòmetres 3,5 i 16, i només podran accedir, previ avís, les persones que viuen a la zona i que per arribar a casa seva necessàriament hagin de travessar aquesta via.