Estabilitzat l'incendi en una empresa de roba de Mataró (Barcelona) d'aquest dilluns al migdia

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dimarts sobre les 7.40 hores l'incendi en una empresa de roba de Mataró (Barcelona) originat aquest dilluns sobre les 12.29 hores i que va obligar als treballadors a autoevacuar-se com a mesura preventiva.
En una anotació a 'X' recollida per Europa Press han explicat que durant aquesta nit s'ha fet un "últim atac" als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i que s'han anat desescalant els recursos fins a quedar-se amb 2 dotacions.
Els Bombers han arribat a desplaçar fins a 13 dotacions i l'incendi es va desenvolupar "totalment" a l'interior de la nau.