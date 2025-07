Estabilitzat l'incendi d'una planxisteria a Badalona (Barcelona)

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat, amb el suport dels de Barcelona, han estabilitzat aquest dijous a la tarda l'incendi d'una planxisteria a Badalona (Barcelona), situada al carrer Eduard Marquina.

En una anotació a X recollida per Europa Press, expliquen que 13 dotacions dels Bombers treballen al lloc per apagar les flames, l'avís de les quals han rebut a les 14.45 hores.

Com a conseqüència de l'incendi, part del recinte s'ha esfondrat però les naus adjacents ja no corren "cap risc", i els bombers continuen treballant per apagar-lo.