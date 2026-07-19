Estabilitzat l'incendi d'Orés (Saragossa), de 78 quilòmetres de radi i amb 14.400 hectàrees

FARASDUÉS (SARAGOSSA), 19 (EUROPA PRESS)
L'incendi forestal de dimecres a Orés (Saragossa) i que ha obligat a evacuar un miler de persones d'Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo i de la navarresa Petilla de Aragón i amb un radi de 78 quilòmetres, ha quedat estabilitzat la tarda d'aquest diumenge, segons la vice-presidenta del Govern d'Aragó, Mar Vaquero, des del Lloc de Comandament Avançat a Farasdués.
Segons li ha traslladat la direcció d'extinció, "l'incendi ha aconseguit ser estabilitzat, per tant s'han complert les previsions més optimistes que avui traslladava ja el president Azcón després de la celebració del Cecopi amb unes condicions més favorables que han aconseguit que es pogués estabilitzar aquest incendi", ha dit.
Després de frenar el seu avanç durant la nit, els nombrosos mitjans d'extinció, terrestres i aeris, han aconseguit perimetrar l'incendi al llarg del matí fins a abordar la següent fase d'estabilització.
Segons ha detallat la vice-presidenta, l'incendi d'Orés ha arribat a les 15.700 hectàrees de perímetre de zona afectada, que es corresponen amb 78 quilòmetres, "però la zona realment cremada es redueix a 14.400 hectàrees. Aquests són les dades més ajustades que s'han pogut comprovar després de les imatges del satèl·lit".
Quant al retorn dels veïns evacuats, ha apel·lat a la prudència i marcat com a prioritari la comprovació prèvia de l'estat dels habitatges i de les infraestructures que hagin resultat afectades per les flames: "Amb la deguda prudència, es durà a terme la comprovació de l'estat dels habitatges, de les infraestructures, perquè puguin anar tornant a les seves cases, que és una decisió que al llarg d'aquests dies es podrà anar prenent".
A més, ha ressaltat que els altres nou municipis que aquests dies havien estat posats sobre avís no han hagut de ser finalment desallotjats.