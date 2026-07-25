Estabilitzat l'incendi d'alta muntanya de Farrera (Lleida) després d'afectar a unes 30 hectàrees

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 25 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi d'alta muntanya a Farrera (Lleida) després d'afectar a una superfície d'unes 30 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.
Segons van informar en un missatge a 'X' aquest divendres a la nit la previsió és treballar aquest dissabte a la zona amb 6 camions i unitats del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) i de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (Epaf).
Els bombers treballen amb la hipòtesi que aquest incendi va ser originat per un raig.