Publicat 25/07/2026 09:38

Estabilitzat l'incendi d'alta muntanya de Farrera (Lleida) després d'afectar a unes 30 hectàrees

Incendi de Farrera (Lleida)
BOMBERS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 25 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi d'alta muntanya a Farrera (Lleida) després d'afectar a una superfície d'unes 30 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals.

Segons van informar en un missatge a 'X' aquest divendres a la nit la previsió és treballar aquest dissabte a la zona amb 6 camions i unitats del Grup d'Actuacions Forestals (Graf) i de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (Epaf).

Els bombers treballen amb la hipòtesi que aquest incendi va ser originat per un raig.

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