Estabilitzat l'incendi a Cervià de les Garrigues (Lleida) que afecta unes 33 hectàrees

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 14 juny (EUROPA PRESS) -
L'incendi de vegetació forestal a Cervià de les Garrigues (Lleida) ha quedat estabilitzat sobre les 19 d'aquest diumenge i afecta unes 33 hectàrees segons dades provisionals dels Agents Rurals.
Els Bombers de la Generalitat treballen a aquesta hora amb 37 dotacions, 8 d'elles aèries, informen via X.
Durant la tarda s'ha evacuat a 8 veïns de les seves cases per precaució, s'ha ordenat el confinament dels veïns de la zona de la Partida de la Devesa i s'han tallat dues carreteres: LP-7032 d'Albi a Cervià i LV-7031 de Cervià a Borges (Lleida).