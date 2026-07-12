Estabilitzat l'incendi de Camarasa (Lleida) després d'afectar a unes 21,8 hectàrees

LLEIDA 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat van estabilitzar aquest dissabte a les 22.30 hores l'incendi de Camarasa (Lleida), que ha cremat unes 21,8 hectàrees segons les dades provisionals dels Agents Rurals i va obligar a confinar el nucli de Fontllonga.
Els bombers han treballat amb 16 dotacions durant la nit i Protecció Civil ha informat en un missatge a 'X' aquest diumenge que s'aixeca el confinament del nucli de Fontllonga després de l'estabilització de l'incendi, per la qual cosa s'ha comunicat a la població de les cases aïllades afectades a través dels Mossos d'Esquadra i en contacte amb l'alcaldia.
Segons va informar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), un home va ser traslladat en estat lleu per aquest incendi i es van activar dues ambulàncies i un equip conjunt del SEM i Bombers.