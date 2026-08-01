Estabilitzat l'incendi agrícola de Montblanc (Tarragona) després d'afectar 1,6 hectàrees

TARRAGONA 1 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat aquest dissabte a la tarda l'incendi de vegetació agrícola de Montblanc (Tarragona), a prop de la carretera TV-2421, després d'haver afectat 1,6 hectàrees segons dades provisionals dels Agents Rurals publicades a X.
Els bombers treballen amb 9 dotacions, 1 helicòpter bombarder i el suport de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), han informat a X.
Els Agents Rurals investiguen les causes de l'incendi, que ha afectat una illa boscosa entre camps agrícoles i no ha arribat a un càmping proper.