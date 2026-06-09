Estabilitzat un incendi a Lleida que ha obligat a confinar la urbanització Ciutat Jardí

BOMBERS DE LA GENERALITAT
LLEIDA 9 juny (EUROPA PRESS) -
Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat aquest dimarts un incendi d'uns palets de fusta a l'exterior de dues empreses de fruita de Lleida aquest dilluns a la nit que ha obligat a confinar de matinada la urbanització Vila Montcada- Ciutat Jardí.
L'incendi ha afectat "completament" a la nau de la cooperativa, la coberta ha col·lapsat i els treballs s'han centrat a contenir l'incendi a la zona que ha cremat i que no es propagués, han informat en una anotació a 'X' recollida per Europa Press.
Els Bombers han desplaçat fins a 44 dotacions i, de matinada, Protecció Civil ha demanat el confinament dels veïns de la urbanització Vila Montcada- Ciutat Jardí, la restricció de la qual s'ha aixecat aquest dimarts a les 7 hores.