Estabilitzat un incendi forestal a La Palma d'Ebre (Tarragona) iniciat aquest dijous

TARRAGONA, 31 maig (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat han estabilitzat la matinada d'aquest divendres un incendi forestal iniciat el dijous a la nit a La Palma d'Ebre (Tarragona).

Segons han informat en un comunicat a 'X' recollit per Europa Press, els Bombers han destinat fins a 30 dotacions per tractar d'extingir l'incendi després d'haver rebut avís sobre les 21.35, i al voltant de les 4.44 l'han donat per estabilitzat.

El foc s'ha produït en una zona accidentada i el vent de ponent l'ha avivat fins a cremar amb alta intensitat, i ara els bombers han activat mitjans aeris per rematar-lo i controlar-lo.