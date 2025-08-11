Estabilitzat un incendi d'indústria a Lleida i extingit un altre a Sabadell (Barcelona)

LLEIDA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Un incendi d'indústria a Lleida ha quedat estabilitzat i un altre ha estat extingit a Sabadell (Barcelona) a primera hora d'aquest dilluns després de cremar durant la tarda d'aquest diumenge.
En concret, l'incendi a Lleida ha afectat a material a l'exterior d'una nau industrial en el punt kilomètric 87 de l'N-240 de la capital lleidatana; s'ha donat avís a les 16.16 hores d'aquest diumenge; aquest dilluns al matí segueix cremant material i els Bombers estan movent-lo per refredar-lo, han informat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Quant a l'incendi a Sabadell (Barcelona), aquest ja s'ha donat per extingit i ha afectat totalment a una nau d'una sola planta i parcialment a la vegetació del voltant, al marge de la C-155 a l'altura de la localitat, l'avís del qual s'ha donat a les 20.22 hores del diumenge.
UN ALTRE INCENDI A VIC (BARCELONA)
Un altre incendi industrial ha estat actiu aquest diumenge a Vic (Barcelona), el qual ja està controlat i en el qual encara hi ha fumaroles dins de la nau, per la qual cosa els treballs per a aquest dilluns dels Bombers consistiran a remoure la ferralla per continuar amb l'extinció.
L'incendi ha estat declarat aquest dissabte a la nit al polígon industrial Malloles de la localitat i ha quedat controlat aquest diumenge a les 18.45.