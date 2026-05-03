Esplugues (Barcelona) decreta dos dies de dol per la mort violenta d'una dona aquest dissabte

BARCELONA 3 maig (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha decretat dos dies de dol oficial, aquest diumenge i dilluns, per la mort violenta d'una dona a la ciutat a mans d'un home durant el matí de dissabte.
També ha convocat una concentració aquest dilluns a les 18 hores davant del consistori per expressar "el condol, la solidaritat amb les persones afectades i el rebuig ferm a la violència", informa en un comunicat.
L'Ajuntament ha explicat que durant aquests dos dies de dol les banderes onejaran a mig pal als edificis municipals com a mostra de condol institucional i de solidaritat de la ciutat amb la família de la víctima i amb totes les persones afectades.
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dissabte a un home com a presumpte autor de la mort, mentre que l'Ajuntament ha assegurat que manté la coordinació amb el cos policial i ha ofert la seva col·laboració institucional.
A més, el consistori ha destacat "la ràpida actuació dels dos agents de la Policia Local d'Esplugues", que van ser els primers a intervenir.