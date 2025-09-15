Espido Freire guanya el Premi Eurostars Hotels amb 'Guía de lugares que ya no existen'

BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
L'escriptora bilbaina Espido Freire ha guanyat per majoria el XX Premi Eurostars Hotels de Narrativa de Viatges, dotat amb 25.000 euros, amb 'Guía de lugares que ya no existen', informa l'organització en un comunicat.
El llibre de Freire és una travessia cap a territoris condemnats a l'oblit com a ciutats negades per la riuada, prats infantils envaïts per ciment, socs que van esclatar arrasats per la guerra i estacions de tren convertides en miralls de la memòria.
'Guía de lugares que ya no existen' és un "mapa íntim" que va de Bilbao a Damasc, dels erms anglesos a Finisterre, de l'Orient Express a Ghana, convertint cada ruïna en un relat.
Espido Freire (Bilbao, 1974) va guanyar el Premi Planeta amb 'Melocotones helados' i en la seva obra s'inclouen nou novel·les, diversos llibres de contes, assajos, narrativa juvenil i infantil.
254 ORIGINALS
El certamen, organitzat per Eurostars Hotel Company en col·laboració amb RBA i la Universitat de Barcelona i fallat aquest dilluns, ha rebut 254 originals en l'edició amb més participants fins avui, un 70% més que l'edició anterior.
La majoria de les obres rebudes van procedir d'Espanya, amb un 55%, mentre que van arribar un 40% d'Amèrica Llatina i un 5% de països d'Europa, Tunísia, Austràlia o Israel.
Es publicaran dues edicions del llibre: una per a clients dels establiments de la cadena i una altra per a la seva venda en llibreries, que distribuirà RBA.
El president del Grup Hotusa, Amancio López Seijas, ha celebrat la 20 edició del guardó, "un motiu d'especial orgull" per a la companyia, i ha destacat que el premi s'ha convertit en un referent de la narrativa de viatges.