Un espectacle de música, drons i llum corona la inauguració de la Torre de Jesús

David Zorrakino - Europa Press
Drons projecten l'efígie de Gaudí i la seva frase 'Primer l'amor, després la tècnica'
BARCELONA, 10 juny (EUROPA PRESS) -
Un impactant espectacle que ha combinat música, drones i llum ha coronat aquest dimecres la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, beneïda pel papa Lleó XIV el dia que es compleix el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí.
L'espectacle inspirat en la llum, capital en l'univers de l'arquitecte català, ha explicat també amb la participació del públic assistent, amb petits fanals gaudinians, al que s'ha sumat un mar de mòbils buscant immortalitzar l'històric moment.
Amb drons s'ha projectat l'efígie d'Antoni Gaudí i després s'ha escrit una de les seves frases 'Primer l'amor, després la tècnica' (Primer l'amor, després la tècnica), mentre la Torre de Jesucrist s'il·luminava, acabant l'espectacle amb focs artificials.
La creu de la Torre de Jesús està revestida de vidre i de 15.000 peces de ceràmica blanca esmaltada, un material concebut per brillar durant el dia amb la llum del sol i, a la nit, mitjançant feixos de llum projectats de les altres torres, com desitjava Gaudí.
"La creu serà de cristall, de dia reflectirà la llum del sol i de nit, per mitjà de potents focus, projectarà feixos de llum sobre la ciutat", com indiquen els 'Álbums del Tremp'.
Els braços de la creu tenen finestrals pels quals entra la llum i des dels quals es podrà contemplar l'entorn de partir de 2028, quan finalitzin els treballs interiors.
Els 172,5 metres d'altura de la Torre de Jesucrist converteixen a la Sagrada Família de Barcelona a l'església més alta del món, i en el seu exterior hi ha palmells de 'trencadís' amb la inscripció en llatí de 'tu l'únic Sant, tu l'únic Senyor, tu l'únic Altíssim'.
BENEDICCIÓ
Prèviament, el papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família de Barcelona des del punt central de la ferradura de la façana del Naixement alternant català i castellà.
El Papa, que ha alternat el català amb el castellà en la seva visita apostòlica a Catalunya, ho ha repetit en l'acte litúrgic de la benedicció de la Torre de Jesús amb la part inicial i final en català.
"Amb cor agraït, donem lloança a Déu, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, 'l'arquitecte de Déu', dedicada al nostre Senyor Jesucrist i coronada per la creu, misteri de misericòrdia i de salvació", ha començat el Papa.
Ha demanat que els fidels en dirigir la mirada la creu que corona la basílica "aconsegueixin els fruits de la salvació i donin testimoni de l'alegria que, des d'aquest arbre de la vida, ha arribat al món sencer".
La basílica de la Sagrada Família compta amb 18 torres, 12 campanars dedicats als apòstols -dels quals queden per construir els de la Glòria-- i 6 cimborris centrals, la torre de María, les dels quatre evangelistes i la de Jesucrist, culminada aquest any amb la col·locació de la creu.