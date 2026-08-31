Espanya registra 264.656 ha cremades fins al 31 d'agost, un 30,9% menys que l'any passat

Nacho Valverde - Europa Press
MADRID 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Espanya ha registrat un total de 264.656 hectàrees (ha) cremades entre l'1 de gener i el 31 d'agost de 2026, segons han assenyalat aquest dilluns fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO). Això suposa un 30,9% menys que l'any passat per aquestes dates, quan s'havien cremat 346.443 ha, és a dir, 81.787 menys que el 2026.
A més, s'han registrat en aquest període un total de 44 grans incendis forestals, és a dir, aquells en els quals es cremen més de 500 ha. Això sí, Transició Ecològica ha especificat que aquestes dades són provisionals i que les xifres definitives després d'estudis detallats de cada incendi podran alterar el total de superfície afectada pels mateixos.
Espanya registrava pitjors xifres d'incendis que l'any passat a principis de l'estiu, ja que el 5 de juliol ja comptabilitzava 50.750 ha cremades, més del doble que en aquesta mateixa data del 2025. A més, va registrar un dels incendis més mortífers de la història d'Espanya, el dels Gallardos (Almeria), que es va saldar al juliol amb 13 víctimes mortals; a finals de juliol els focs a Madrid, Àvila i Toledo, que van calcinar més de 77.000 hectàrees.
No obstant això, a data 17 d'agost es comptabilitzen 254.730 ha consumides, la qual cosa suposa en conjunt menys superfície calcinada que fa un any. En comparació, l'onada d'incendis més greu de l'estiu passat es va registrar a l'agost, quan va augmentar el nombre d'hectàrees cremades des de les 45.221 del dia 5 fins a les 367.520 del dia 19.
UN TOTAL DE 9.532 HORES DE VOL
D'altra banda, MITECO també ha informat que els seus efectius aeris han realitzat 9.532 hores hores de vol fins al 28 d'agost. Per comunitats autònomes (CC.AA.), el 23,8% d'elles han estat en desplegaments a Aragó; el 22,5%, a Castella i Lleó; i el 9,5%, a Castella-la Manxa.
La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, ha traslladat avui el seu reconeixement i gratitud a tots els efectius que continuen treballant en l'extinció dels incendis forestals, així com a les administracions autonòmiques i locals per la seva tasca de coordinació.
"La temporada d'incendis no ha acabat i l'augment de les temperatures previst per a aquesta setmana, amb màximes que podrien superar els 40ºC, exigeix mantenir el màxim nivell de prevenció. Per això, vull traslladar la necessitat de no baixar la guàrdia i de seguir actuant amb la màxima precaució", ha advertit.
Aagesen ha presidit aquest dilluns el Comitè de Direcció del Medi Ambient per fer seguiment de l'evolució dels incendis. A la reunió també han assistit el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán, i els equips tècnics de la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació i de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).
La setmana passada Aagesen va demanar comparèixer aquest dilluns en el Congrés dels Diputats per informar sobre la campanya contra incendis i els mercats energètics. Segons consta en la petició de compareixença la ministra vol "donar compte de les actuacions adoptades davant de l'emergència climàtica en el marc de les propostes d'un Pacte de País i en el context de la campanya contra els incendis forestals, així com de l'actual situació geopolítica i dels mercats energètics".