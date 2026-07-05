Espanya registra 153 morts atribuïbles a la calor en els quatre primers dies de juliol, gairebé un 60% menys que al 2025

MADRID 5 jul. (EUROPA PRESS) -
L'Institut de Salut Carlos III ha xifrat en 153 les morts atribuïdes a les altes temperatures durant els primers dies de juliol, concretament de l'1 al 4 de juliol de 2026, la qual cosa suposa un 59,3% menys (223 defuncions menys) que durant el mateix període de 2025.
Segons les xifres del sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària (MoMo), durant els quatre primers dies del 2025 es van produir 376 morts relacionades amb les altes temperatures, gairebé 100 persones per dia, mentre que aquest any se n'hawn produït 51 el dia 1, 36 el dia 2 i 33 tant el dia 3 com el 4.
D'altra banda, al juny de 2026 s'han xifrat en 937 les morts associades a la calor. Les xifres més properes a aquesta es van produir els mesos de juny de 2022 i 2017, amb 828 i 1.000 defuncions, respectivament.
Els registres històrics que ha recopilat el sistema MoMo han evidenciat una gran variabilitat en la mortalitat associada a la calor el mes de juny durant l'últim lustre. Així, el juny de 2025 es van comptabilitzar 380 morts atribuïbles a l'excés de temperatura al territori nacional, mentre que el mateix mes de 2024 la xifra es va situar en 32 defuncions, unes estimacions que, al seu torn, contrasten amb els 142 decessos que es van reportar el juny de 2023.
D'aquesta manera, les dades d'aquest any gairebé han multiplicat per tres les morts registrades l'any anterior i han superat àmpliament les estadístiques dels exercicis precedents.
Durant el juny, la majoria de les morts es van produir els últims dies del mes, i el dia 25 va ser el dia amb més decessos. Pel que fa al perfil dels difunts, 366 van ser homes i 571, dones. La gran majoria tenia més de 65 anys (940) i, d'aquests, 632 eren majors de 85 anys.
Per comunitats autònomes, s'estima que al País Basc s'ha produït el nombre més alt de morts (153) associades a la calor el juny, seguida de Catalunya, amb 127, Castella i Lleó (90), la Comunitat de Madrid (93), Galícia (88), Andalusia (73), la Comunitat Valenciana (62), Navarra (54), Astúries (51), Cantàbria (50), Aragó (45), Castella-la Manxa (30), La Rioja (13), Extremadura (7) i Múrcia (3). A les Balears, les Canàries, Ceuta i Melilla el sistema no ha notificat defuncions per aquesta causa.
L'organisme públic ha recordat que el sistema d'estimació MoMo no realitza un recompte directe de morts clíniques o certificades per cop de calor, sinó que ha desenvolupat una aproximació estadística.
El model ha comparat la mortalitat diària observada per totes les causes amb la mortalitat esperada segons les sèries històriques, i ha creuat aquestes desviacions amb l'evolució de les temperatures extremes.
Mitjançant aquesta metodologia, l'Institut de Salut Carlos III ha estimat l'excés de mortalitat global i ha extret la proporció de decessos que s'ha pogut associar directament amb les anomalies tèrmiques.