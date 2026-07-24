Espanya demana a Brussel·les activar el mecanisme europeu de resposta i quatre avions d'extinció d'incendis

MADRID 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern d'Espanya ha sol·licitat a la Unió Europea (UE) l'activació del mecanisme europeu de resposta, a sol·licitud de la Unitat Militar d'Emergències (UME), i ha requerit almenys quatre mitjans aeris d'extinció d'ala fixa per a l'extinció dels incendis que afecten el país, especialment la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila.
Fonts de La Moncloa han confirmat a Europa Press que Grècia ja ha acceptat la petició, oferint dos avions Canadair CL-415. Així mateix, durant aquest divendres al matí se celebrarà una reunió preparatòria per al desplegament.
El Govern espanyol va declarar dijous al vespre l'emergència d'interès nacional a la Comunitat de Madrid i Àvila "com a conseqüència de l'evolució dels incendis forestals" situats als termes municipals de Villa del Prado i San Martín de Valdeiglesias (Madrid) i Burgohondo (Àvila). S'han evacuat prop d'11.500 persones per la complicació de les flames.
El president espanyol, Pedro Sánchez, presideix a més la reunió del Comitè Estatal de Coordinació i Direcció del Pla Estatal d'Emergències (CECOD), que se celebra al complex de La Moncloa, i el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, s'ha desplaçat al post de comandament avançat de Cenicientos (Madrid).