Espanya i el Brasil signen 2 memoràndums per reforçar la seva col·laboració cultural

BARCELONA, 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la seva homòloga brasilera, Margareth Menezes, han signat dos memoràndums d'entesa amb l'objectiu de reforçar la col·laboració cultural entre Espanya i el Brasil, durant la I cimera Espanya-Brasil d'aquest divendres a Barcelona.
En la seva intervenció durant la trobada, Urtasun ha destacat que Espanya i el Brasil comparteixen "una relació sòlida, construïda sobre la diversitat, el diàleg i una visió compartida del paper de la cultura com a motor de desenvolupament, cohesió social i entesa entre pobles".
Urtasun ha sostingut que la cultura és "un dels espais més fèrtils i més necessaris de cooperació" entre societats i una eina clau per enfortir les democràcies i promoure valors de convivència, justícia social i respecte mutu.
Ha subratllat que, en un context internacional marcat per la incertesa i els conflictes, "és fonamental que els països que defensen la pau, la vida i el progrés social" reforcin els seus vincles amb la cultura en un lloc central.
Han signat un memoràndum d'entesa en matèria de cultura i sostenibilitat i han renovat el seu acord de cooperació cultural: el primer té l'objectiu d'avançar en la col·laboració al voltant de la transició ecològica de les institucions culturals i la protecció del patrimoni.
L'acord aprofundirà en la cooperació i intercanvi de coneixements tècnics i posa el focus particularment en la salvaguarda del patrimoni cultural en totes les seves dimensions, incloent expressions vives, pràctiques, llengües i coneixements associats, a més de la seva contribució a la resiliència cultural i ecològica.
COOPERACIÓ CULTURAL
També han signat el memoràndum d'entesa sobre cooperació cultural, que estableix un marc de treball conjunt per als pròxims 5 anys i aborda múltiples àmbits culturals, entre els quals hi ha els drets culturals, les indústries culturals i creatives, la cooperació tècnica i la formació, la cultura de base comunitària, la mobilitat artística i la cooperació en el sector audiovisual i del llibre.
Per al desenvolupament d'aquesta cooperació, es preveuen accions conjuntes, entre les quals, la promoció de l'intercanvi de coneixement tècnic per a l'avaluació dels drets culturals i l'intercanvi d'experiències en la protecció dels drets dels treballadors de la cultura, i s'impulsaran l'intercanvi i la mobilitat d'artistes i professionals.