Espanya bat un nou rècord en trasplantament de medul·la òssia amb 3.844 intervencions el 2024

MADRID 1 maig (EUROPA PRESS) -

El trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH), conegut com a trasplantament de medul·la òssia, manté a Espanya la seva tendència a l'alça amb un nou rècord el 2024, any en què es van fer 3.844 procediments, la qual cosa suposa un augment del 2,8% respecte a l'any anterior i una taxa de 78,9 trasplantaments per milió de població (PMP).

Així es desprèn de la memòria anual de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), que el Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dijous; document que recull que, des que el 2012 es va posar en marxa el Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO), els TPH han augmentat un 42% a Espanya.

"Tots fem esforços enormes per garantir l'accés dels pacients a aquesta mena de trasplantaments que s'efectuen sobretot per al tractament de malalties hematològiques, sobretot leucèmies, limfomes i d'altres com el mieloma múltiple", ha assenyalat la directora general de l'ONT, Beatriz Domínguez-Gil, que ha destacat que la memòria "ve carregada de bones notícies".

Segons detalla l'informe, del total de trasplantaments de medul·la òssia realitzats l'any passat, 2.246 (58%) es van fer amb cèl·lules del mateix pacient, la qual cosa es denomina 'trasplantament autòleg', mentre que els altres 1.598 restants (42%) es van fer amb cèl·lules obtingudes de donants, és a dir, trasplantaments al·logènics. La taxa de TPH al·logènic va ser de 32,8 PMP, una xifra que duplica la mitjana europea, que es va situar en 14,8 PMP el 2023, l'última dada disponible al Registre Europeu de Trasplantament de Medul·la Òssia (EBMT, per les seves sigles en anglès).

D'entre els TPH al·logènics, 850 estaven emparentats amb el pacient i 749 eren donants voluntaris no emparentats. Aquests últims procediments han experimentat l'increment més gran en percentatge, amb un augment del 62% des que l'ONT va llançar el PNMO el 2012.

El fet que aquest tipus de trasplantament es duguin a terme depèn de la donació voluntària de persones inscrites al Registre Mundial de Donants de Medul·la Òssia (WMDA, per les seves sigles en anglès) que aglutina les dades de 41 milions de persones registrades com a donants al món i de més de 768.000 unitats de sang de cordó umbilical (SCU) emmagatzemades.

La WMDA es compon de 103 registres de donants de 56 països, inclosa Espanya a través del Registre Español de Donants de Medul·la Òssia (REDMO). En volum de donants, el REDMO ocupa la cinquena posició entre els registres europeus i la tretzena a nivell mundial.

NAVARRA, LÍDER EN TAXA DE TRASPLANTAMENT

El màxim d'activitat de trasplantament de medul·la òssia es va registrar a Madrid, amb 722 intervencions; seguida d'Andalusia, amb 633; i Catalunya, amb 610. En taxes per milió de població, l'activitat més alta es va registrar a Navarra (162,7), Cantàbria (147,5) i Múrcia (104,5).

En contraposició, La Rioja, Extremadura i Aragó van ser les comunitats on es van fer menys trasplantaments de medul·la òssia, amb 18, 44 i 55, respectivament. Per taxes de PMP, van ser Castella - la Manxa (29,7), Aragó (41) i Extremadura (41,9).

Quant a les indicacions dels TPH, 1.331 es van fer per al tractament de diferents tipus de leucèmies (34,6%), 1.289 per a mieloma múltiple i altres discràsies de cèl·lules plasmàtiques (33,5%), 912 per a limfomes Hodgkin i no Hodgkin i altres malalties linfoproliferatives (23,8%), 149 per a tumors sòlids (3,88%), 71 per a insuficiències medul·lars (1,9%), 80 per a malalties no malignes (2,08%) i 12 per a altres patologies (0,3%).

D'altra banda, 306 TPH, és a dir, el 8%, es van fer en nens, principalment per al tractament de malalties tumorals i no malignes.

Respecte a la teràpia cel·lular relacionada amb el TPH, la memòria de l'ONT apunta que es van fer 1.221 procediments d'aquest tipus l'any passat a tot Espanya, la qual cosa suposa un increment del 44,7% respecte al 2023.

REDMO: PERFIL JOVE I FEMENÍ

El REDMO va aconseguir superar el 2024 l'objectiu de 500.000 donants registrats marcat pel Pla Nacional de Medul·la Òssia (PNMO), en sumar 30.010 nous donants, la qual cosa suposa un creixement del 27% respecte al 2023.

A aquest increment han contribuït les activitats de promoció de la donació de medul·la òssia que fan de manera continuada tots els actors del PNMO. Cal destacar la campanya nacional 'Un match x una vida', impulsada per l'ONT, la Fundació Internacional Josep Carreras i les comunitats autònomes, que es va desenvolupar a disset ciutats espanyoles en l'últim trimestre del 2023.

La mitjana d'edat dels donants al REDMO és de 41 anys, i més de la meitat dels donants registrats (52%) són menors de 40 anys. Quant al sexe dels donants, la població femenina continua sent majoritària i representa el 64% del registre. No obstant això, la necessitat d'incorporar més donants homes s'evidencia en les sol·licituds per part dels centres trasplantadors, ja que aquests donants milloren l'efectivitat del trasplantament.

Com a resultat del rejoveniment del REDMO i la millor caracterització dels donants voluntaris, el 2024 es van produir 426 donacions efectives, la qual cosa suposa una mitjana de 8,2 donacions per setmana i un augment del 7,58% enfront del 2023. Aquesta activitat s'ha multiplicat per dotze des que es va posar en marxa el PNMO, quan hi havia 35 donacions efectives.

L'any passat, el 88% (346) d'aquestes donacions efectives es van fer amb sang perifèrica com a font dels progenitors hematopoètics. El perfil del donant efectiu és el d'un home amb una mitjana d'edat de 31 anys. La ràtio de donació efectiva és d'un per cada 1.187 donants inscrits al REDMO.

Beatriz Domínguez-Gil ha volgut ressaltar l'esforç de societats científiques, associacions de pacients i comunitats autònomes, així com la solidaritat de la societat espanyola, a la qual ha demanat que continuï contribuint en aquest gest "tan necessari" per als que necessiten un trasplantament de medul·la òssia i, sobretot, per a aquells que no troben la resposta en el seu entorn familiar.

TERCER PAÍS DEL MÓN EN UNITATS DE SANG DE CORDÓ UMBILICAL

Espanya disposa de 61.214 unitats de sang de cordó umbilical (SCU), un 8% de les emmagatzemades al món (768.227), sent el registre més gran d'Europa i el tercer a nivell global. El 2024, es van fer servir 68 unitats de SCU d'Espanya per a TPH, catorze en pacients residents al nostre país i 54 a l'estranger. En els dinou trasplantaments de SCU fets a Espanya el 2024 es van fer servir unitats de SCU de bancs públics.

Per facilitar la utilització de les unitats de SCU emmagatzemades a Espanya, l'ONT va posar en marxa el projecte 'Ready to ship' (R2S), un projecte pioner a nivell europeu per optimitzar l'inventari de SCU finançat pel Ministeri de Sanitat. Aquesta iniciativa consisteix en la caracterització detallada d'unitats de SCU de molt alta qualitat (8% de l'inventari) per respondre a pacients amb necessitat urgent d'un TPH.

Com a resultat d'aquesta iniciativa, el REDMO ja disposa de 3.001 unitats caracteritzades com a R2S (5% de l'inventari de SCU). Les dades preliminars del projecte mostren que l'alliberament de les unitats R2S és 3,6 vegades superior que la d'aquelles que no formen part d'aquest programa.