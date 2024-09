Espai Texas tanca la seva primera temporada teatral arribant gairebé al 75% d'ocupació

Programa 349 funcions per a la segona temporada



BARCELONA, 3 set. (EUROPA PRESS) -

Espai Texas a Barcelona ha tancat la seva primera temporada teatral amb més 46.000 entrades venudes arribant gairebé al 75% d'ocupació, informa aquest dimarts en un comunicat.

El nou projecte del Texas va reobrir el 27 d'octubre de 2023 els mítics cinemes reconvertits en un centre cultural amb un teatre, dues sales de cinema i un bar com a espai de trobada del públic i els artistes.

Després de més de vuit mesos de vida, el centre considera un "èxit" la primera temporada del Teatre Texas i pretén continuar apostant per incentivar la producció de textos d'autoria catalana.

PRIMERA PRODUCCIÓ PRÒPIA

La programació de la segona temporada de l'Espai Texas, amb 15 propostes, acollirà 3 estrenes absolutes entre els quals destaca la seva primera producció pròpia: un nova versió que recupera 'El Principi d'Arquimedes' del dramaturg català Josep M. Miró.

Els altres dues estrenes seran 'Neon Hand', un nou musical de proximitat de Joan Vázquez i Xavier Mestres amb adreça de Roser Batalla, i 'Kramig', la nova comèdia de Marta Buchaca amb els actors Biel Duren i Anna Moliner.

Per a la nova temporada, Espai Texas ha programat un total de 349 funcions, el 72% d'elles estan dirigides per dones i un 60% són obres escrites per dones, que aborden temes com les relacions familiars i de parella, la maternitat i les múltiples violències cap a les dones.

CINEMES TEXAS

Quant als Cinemes Texas, asseguren que tanquen la temporada "consolidant-se com la sala de referència de les pel·lícules en català amb un enorme acolliment" de títols com 'El mestre que va prometre el mar', 'Creatura', 'Saben aquell que diu', 'Mamífera' i la creació de l'abonament anual.

El projecte compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i el Ministeri de Cultura, així com la col·laboració d'Òmnium Cultural, la cooperativa Abacus i l'empresa de telecomunicacions Parlem.