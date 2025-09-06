Espadaler retorna les restes d'un combatent republicà a la seva família 87 anys després

LLEIDA 6 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha retornat aquest dissabte les restes del combatent republicà en la Guerra Civil Julio Lizana Rodríguez a la seva família, després de recuperar-se 87 anys després.
És l'identificat número 27 a Catalunya des que es va començar en 2016 el Programa d'identificació genètica de la Generalitat, la qual cosa "fa possible posar nom a les víctimes de la Guerra Civil i la repressió franquista i retornar les restes a les famílies", informa aquest dissabte el Departament en un comunicat.
Espadaler ha entregat les restes al cementiri de Claravalls (Lleida), on la família ha volgut sepultar les restes del familiar mort en combat el 16 de gener del 1939 a Bellprat (Barcelona) per un explosiu.
Els familiars també han rebut la memòria d'identificació amb els resultats dels estudis genètics, antropològics, arqueològics i històrics.
Espadaler ha dit que aquest procés ha estat un acte "de justícia, però sobretot de dignitat, aquesta dignitat que mai va perdre Julio", i ha afegit que no són tants els casos en què es pot identificar persones a través de l'ADN.