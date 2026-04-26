Espadaler i Ordeig participen a Vila-sana (Lleida) en la celebració de la Mare de Déu de la Cabeza

LLEIDA 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, i el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, han participat aquest diumenge a Vila-sana (Lleida) en la 33 edició de la festivitat de la Mare de Déu de la Cabeza.
Durant la celebració, Espadaler ha estat investit Confrare d'Honor en reconeixement al seu suport, presència i vinculació amb aquesta tradició, segons ha informat la Conselleria de Justícia i Assumptes Religiosos en un comunicat.
En l'acte també han estat presents la delegada del Govern a Lleida, Núria Sisó, i la directora territorial de Justícia a Lleida, Anna Miranda, entre altres autoritats.
La jornada ha començat a la Casa Vella de Vila-sana amb la recepció institucional per part de l'alcalde, Jaume Caballé, i de la presidenta de la Confraria de la Mare de Déu de la Cabeza, Maria Lorena Jurado, abans de la celebració de l'eucaristia presidida pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa.
El programa ha combinat la tradició religiosa amb activitats culturals i musicals, incloent actuacions del Cor Aire Flamenc de Balaguer, el Grup de Ball del Miracle de Balaguer i l'agrupació sardanista Somnis del Pla, a més de diverses exhibicions de sardanes i sevillanes com a símbol de l'agermanament entre Vila-sana i Andújar (Jaén), municipis vinculats des de 2002.
TRADICIÓ DE MÉS DE 3 SEGLES
La festivitat de la Mare de Déu de la Cabeza reuneix cada any a centenars de persones a Vila-sana i manté visqui una tradició de més de 3 segles, lligada a l'arribada d'aquesta devoció mariana procedent d'Andújar a la fi del segle XVII.
L'ermita de la Mare de Déu de la Cabeza, situada a la Casa Vella, va ser beneïda en 1702 i constitueix un dels principals símbols patrimonials i religiosos del municipi lleidatà. .