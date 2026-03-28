Espadaler encapçala un homenatge a Ignasi Anglarill, promotor del bàsquet a les presons

LLEIDA 28 març (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha participat aquest dissabte en l'homenatge a Ignasi Anglarill Miró, històric dirigent del bàsquet català i que, a mitjan anys 80, va ser un dels principals impulsors del projecte 'Bàsquet a la presó' en els centres penitenciaris.
Espadaler ha dit davant d'Anglarill que "va imaginar unes presons millors i va aconseguir que això fos una realitat" i li ha lliurat una placa en reconeixement a la seva trajectòria i contribució, informa el Departament en un comunicat.
En l'acte, a les Antigues Escoles de Montornès de Segarra (Lleida), també hi han estat l'alcalde, Dionís Oña; el director general d'Afers Penitenciaris de la Generalitat, Domingo Estepa, i la delegada del Govern a Lleida, Núria Gil.