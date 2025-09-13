Espadaler defensa "garantir la llibertat de culte" en un acte del Consell Evangèlic de Catalunya

BARCELONA 13 set. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha defensat aquest dissabte la "necessitat de garantir la llibertat de culte", durant l'acte 'Catalunya preguem per tu' del Consell Evangèlic de Catalunya, dins dels actes institucionals de la Diada.
L'acte s'ha celebrat a l'església Ministeri Jesucrist Pa de Vida, una església pentecostal establerta a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el 1998, explica el Departament de Justícia en un comunicat.
"Els valors compartits, com la dignitat de totes les persones, ens permeten avançar com a país i afrontar els reptes que tenim al davant", ha dit Espadaler, i ha afegit que cal aconseguir que la pràctica de la fe no sigui només un acte privat.
Així, ha agraït el compromís del Consell Evangèlic amb Catalunya i la convivència, i ha emfatitzat que la llibertat de culte és "pilar essencial de qualsevol societat democràtica".
El president del Consell Evangèlic de Catalunya, Joan Martínez, ha donat la benvinguda i ha dirigit la primera pregària, per "Catalunya, la llibertat religiosa, la pau i la fi de les guerres".
L'acte també ha comptat amb l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós; el director general d'Assumptes Religiosos, Ramon Bassas; l'exconsellera de Justícia Ester Capella; el secretari general de Junts, Jordi Turull; el secretari general del Consell Evangèlic de Catalunya, Guillem Correa, i el pastor de l'església Jesucrist Pa de Vida, Alejandro Ghione.