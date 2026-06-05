Espadaler crida els docents a no instrumentalitzar la visita del Papa

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha demanat aquest divendres als docents que no instrumentalitzin la visita del papa Lleó XIV amb les protestes educatives del sector, que han convocat vaga general dimarts i dimecres vinent, coincidint amb la visita del pontífex a Barcelona.
"Crec que la llibertat d'expressió s'ha de garantir a tothom, però també hi ha d'haver un respecte pel que és, evidentment, la visita del Papa, que és un acte transcendent, d'impacte global, perquè es pugui fer amb tota la normalitat", ha dit en una entrevista a Betevé recollida per Europa Press.
Preguntat per si es farà un dispositiu de seguretat especial davant la previsió de protestes, ha negat saber-ho.
Sobre la polèmica al voltant de l'ús del català durant la visita del pontífex, Espadaler ha donat "per fet" que tant Lleó XIV com el Vaticà són conscients de la sensibilitat amb la realitat lingüística de Catalunya i ha afirmat que s'ha corregit i orientat en l'acte central, la benedicció de la torre de Jesús.
Sobre una possible trobada del sant pare amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església catòlica, ha assenyalat que "ja es veurà" durant la visita, però que no està en la planificació del viatge a Barcelona.
Ha confirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, tindrà una audiència en privat amb Lleó XIV i que els membres del Govern que així ho desitgin també tindran una audiència conjunta amb ell.