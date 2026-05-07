Espadaler afirma que el papa donarà un missatge d'"esperança" en la seva visita a la presó de Brians 1

Creu que la privació de llibertat "evidentment" influeix en els suïcidis a les presons
BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha assenyalat que el papa Lleó XIV donarà un missatge d'"esperança" als interns a la presó de Brians 1 durant la seva visita a Barcelona el 9 i 10 de juny, en una visita que diu que serà breu i en la qual el Govern ja treballa.
"Creiem que també és una manera de visibilitzar una realitat que tenim entre nosaltres i també perquè el Papa vol donar missatges d'esperança, també en un àmbit tan complex com és la presó", ha dit aquest dijous en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha explicat que es preveu un acte no litúrgic amb els interns i ha expressat que la visita del pontífex és rellevant perquè té "una veu d'abast global, d'abast universal" al servei de la pau, la convivència, la concòrdia, el respecte i la defensa de la dignitat de les persones.
També ha assenyalat que el papa es reunirà tant amb el Govern com amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, tot i que no ha confirmat si la recepció serà al Palau de la Generalitat.
SUÏCIDIS A LA PRESÓ
Preguntat pel suïcidi de 5 presos aquest any, Espadaler ha dit que cada suïcidi preocupa el Govern i que hi ha molts factors per identificar persones en risc de suïcidi, però que, en el cas de les presons, la privació de llibertat és un element que "evidentment" influeix.
Ha explicat que no hi ha risc de col·lapse en el sistema penitenciari català i que la "línia vermella" per la Generalitat és que no s'arribi a dos interns per cel·la.
Ha apuntat que actualment hi ha 1.400 reclusos menys que l'any 2000.