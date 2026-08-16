Un esdeveniment solidari a Barcelona pel terratrèmol de Colòmbia preveu recaptar 5.000 euros

JUNTANZA SOLIDARIA POR COLOMBIA
BARCELONA, 16 ago. (EUROPA PRESS) -
La Juntanza Solidaria por Colombia d'aquest diumenge a Barcelona, organitzada per 4 associacions del país a Catalunya després del terratrèmol del 10 d'agost, preveu recaptar un mínim de 5.000 euros i ha "superat àmpliament les expectatives" dels seus impulsors.
L'esdeveniment, que se celebra al Casal de Barri Pou de la Figuera, inclou una programació contínua de música i arts, actes simbòlics com una "gran roda de cumbia comunitària" i una mostra gastronòmica, han informat els organitzadors a Europa Press.
El públic, procedent de tota Catalunya, Colòmbia i la resta de Llatinoamèrica, pot col·laborar mitjançant donacions directes, a través del consum de les propostes gastronòmiques i comprant els articles del mercat solidari.
Fins a les 18.00 hores, l'organització calcula que han assistit unes 500 persones, amb la previsió que la xifra augmenti al llarg de la tarda per la celebració dels concerts i activitats previstes.
SOCIETAT CIVIL COLOMBIANA
Les activitats, des de les 10.30 fins a les 22, estan organitzades per la "societat civil colombiana", sense cap vincle amb el Consolat ni amb partits.
La setmana que ve es constituirà un comitè de gestió amb persones especialitzades en gestió de recursos per canalitzar la recaptació directament als afectats pel terratrèmol, amb l'objectiu de seguir la destinació dels recursos.
Els organitzadors preveuen destinar els diners a zones com Chocó i Pereira, entre d'altres territoris afectats pel sisme.