Escriptors i lectors tornen a omplir els carrers de Barcelona

Javier Castillo, Alice Kellen i Albert Espinosa, entre els autors amb més cues de les signatures



BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

Escriptors i lectors han tornat a omplir aquest dimarts els carrers de Barcelona en una Diada de Sant Jordi que ha caigut per primera vegada en dia laborable després de la pandèmia i que ha estrenat un sistema de copagament per a les parades a les zones professionals.

Des de primera hora del matí, les parades de llibres i roses, que han recuperat La Rambla íntegrament, han vist com els autors començaven la seva marató de signatures, que s'allarga fins a última hora de la tarda en una jornada a la qual, de moment, la pluja ha respectat.

Entre els autors que han tingut llargues cues de lectors per aconseguir una dedicatòria hi ha Javier Castillo, Alice Kellen, Albert Espinosa, Ángel Martín, Eduardo Mendoza i Eva Baltasar.

Les perspectives del sector són "bones" davant d'una jornada que cau en laborable, per la qual cosa confien en unes xifres similars a les de 2023, amb 1,87 milions d'exemplars venuts i 24 milions de facturació.

Un dels habituals en les signatures de Sant Jordi és l'escriptor basc Fernando Aramburu, que ha assegurat que viu la Diada com a contacte amb els lectors: "Tot i que els diàlegs siguin breus, tenen una densitat humana molt grata".

ESCRIPTORS DEBUTANTS

L'escriptor Hernan Diaz, guanyador del Premi Pullitzer de novel·la amb 'Fortuna', ha assegurat en el seu primer Sant Jordi que és una celebració "aclaparantment feliç", malgrat que li ha sorprès el temps fred del dia.

L'autora coreana Won-Pyung Sohn ha quedat impressionada amb la celebració de la Diada: "Havia sentit parlar de Sant Jordi, però no sabia que era així d'enorme".

El periodista i escriptor uruguaià Pablo Vierci, autor de 'La societat de la neu', ha explicat: "Sempre he escoltat parlar de Sant Jordi, mai ho he viscut, avui confirmaré si és una llegenda o un mite. Crec que és un mite veritablement i una fita pels ens dediquem a aquestes coses".

El cantant Lildami ha celebrat la seva primera Diada de Sant Jordi com a escriptor, en la qual ha destacat l'experiència de connectar amb els seus seguidors: "Mola connectar amb la penya que et segueix".

CONTACTE AMB EL LECTOR

L'escriptor i músic català Ramon Gener ha qualificat de "gratificant" el contacte amb el lector, i el periodista i historiador barceloní Jaume Clotet ha afirmat que el que més li agrada del dia de Sant Jordi és parlar amb la gent.

La periodista Sonsoles Ónega, guanyadora del Premi Planeta 2023 amb 'Les filles de la criada', ha expressat durant la seva signatura: "Estic una mica aclaparada, potser al final acabo plorant".

L'escriptor Juan Gómez-Jurado ha expressat la il·lusió que li fa viure un altre Sant Jordi a Barcelona, després de venir des de fa 18 anys, i creu que és un dia que permet que els "lectors es trobin entre ells".

L'autor Javier Castillo s'ha mostrat feliç amb aquesta edició: "El feeling que hi ha aquest Sant Jordi no l'he tingut en cap altre, quines ganes havia de nou, sembla que no n'hi hagi hagut en 10 anys".

L'escriptor i periodista Bob Pop ha assegurat que per a ell Sant Jordi "és la millor festa popular de tot l'Estat", mentre que Irene Solà ha assegurat que és maco com cada lector llegeix els llibres des del seu propi punt de vista i experiència.

L'escriptor mexicà establert a Barcelona Juan Pablo Villalobos ha assegurat que Sant Jordi és "un miracle", i ha explicat que està regalant un petit relat, numerat i signat, als lectors que s'han apropat perquè els signi.

L'escriptor Albert Espinosa ha agraït les mostres d'afecte i els regals dels lectors que s'han apropat fins a la seva parada i ha defensat que "la gent ha de llegir quan ho necessiti".

La jornada conclourà amb l'anunci de les 'tendències' de llibres més venuts durant la jornada per part de la Cambra del Llibre, a l'espera d'un rànquing definitiu de vendes el 29 d'abril.