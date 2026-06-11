Escoles de tot Catalunya recullen 55 tones de piles en l'11è concurs Apilo

BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Escoles d'arreu de Catalunya han recollit 55 tones de piles en l'11è concurs Apilo, que vol sensibilitzar l'alumnat i les seves famílies sobre la importància de gestionar correctament aquests residus, informa l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) en un comunicat.
L'acte de lliurament de premis, celebrat aquest dijous a Vic (Barcelona), ha posat de manifest el "compromís de gairebé mig milió de nens i nenes de més de 1.000 centres educatius" amb la recollida selectiva de les piles usades.
En aquesta edició s'ha assolit una xifra de 54.813 quilos de piles recollides i hi han participat 454.539 infants de 1.168 centres educatius d'arreu de Catalunya; i al llarg de les 11 edicions del certamen ja s'han recuperat gairebé 630 tones d'aquest residu especial.