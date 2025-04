Escola Valenciana, Premi Prat de la Riba 2025 de l'IEC

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha distingit l'entitat cívica Escola Valenciana amb el Premi Prat de la Riba 2025 per la seva "actitud decidida i constant en defensa de la unitat de la llengua", ha informat en un comunicat aquest dimarts.

Ha decidit reconèixer-la també per la seva "salvaguarda d'un model estàndard tan compartit com sigui possible i per la seva tasca a favor de la normalització lingüística en els àmbits educatius, culturals i de lleure" de la Comunitat Valenciana.

El Premi Prat de la Riba de l'IEC reconeix anualment persones, entitats o institucions que han contribuït a l'estudi i la difusió dels valors culturals, científics o humans de les terres de llengua i cultura catalanes.

L'acte de lliurament del premi serà aquest dimecres 23 d'abril, dia de Sant Jordi, a la Sala Prat de la Riba de l'IEC.

Instituït l'any 1916, el guardó arriba a la 67a edició en honor del polític i intel·lectual Enric Prat de la Riba, que va ser el primer president de l'IEC.

En altres edicions van ser distingits amb aquest premi figures com Ramon Pelegero 'Raimon'; l'arquitecta Carme Pinós i l'artista plàstic Jaume Plensa, entre d'altres.