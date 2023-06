Escola Pia de Catalunya lamenta els presumptes abusos d'un escolapi al Senegal de 1980 a 2005

Demana perdó a les persones que "no van ser ateses correctament"



BARCELONA, 29 juny (EUROPA PRESS) -

L'Escola Pia de Catalunya han lamentat els presumptes abusos sexuals comesos per part d'un antic escolapi i missioner a diversos alumnes dels escolapis del Senegal entre 1980 i 2005, i ha afirmat que han denunciat "els fets davant fiscalia i les autoritats eclesiàstiques".

En un comunicat d'aquest dijous amb la Comissió de Defensa dels Menors Abusats Sexualment a l'Església al Senegal, han assumit els fets presumptament succeïts al Senegal i han expressat la seva "absoluta indignació i rebuig" cap a ells, han assegurat que no representen l'ordre i que no tenen cabuda en ella.

Al document s'explica que aquest escolapi presumptament va abusar sexualment d'un important nombre de menors i que, "segons testimonis, enganyava als menors i s'aprofitava de la seva condició de missioner i de l'ascendència i autoritat que tenia".

Aquest escolapi, després d'una denúncia el 2005 d'un grup de catalans vinculats al Senegal, va ser traslladat a Catalunya apartat d'activitats amb menors i sota tractament psiquiàtric, i el 2018, segons l'escola, a través d'una altra denúncia, van demanar explicacions al missioner --que va reconèixer els fets-- i el van expulsar de l'ordre i del sacerdoci al 2019.

L'Escola Pia ha demanat disculpes a totes les víctimes, les seves famílies i a les comunitats senegaleses "pels danys ocasionats per aquest antic membre de la comunitat i els responsables dels escolapis que no van denunciar els abusos al Senegal i Catalunya", i ha expressat la seva vergonya davant aquests fets, textualment.

A més, ha demanat perdó a les persones i entitats que van confiar en aquest escolapi i la seva tasca al Senegal, així com a les persones que "en algun moment del passat es van apropar a la institució i no van ser ateses correctament pels responsables dels escolapis al Senegal i a Catalunya".

L'escola ha afirmat que ha demanat suport a entitats relacionades amb el tractament d'abusos a menors, i ha assegurat que ha col·laborat amb el Defensor del Poble.

VIATGE AL SENEGAL DEL PROVINCIAL DE L'ORDRE

Així mateix, l'Escola Pia ha afirmat que el provincial de l'ordre, acompanyat d'un representant a Roma, va viatjar d'urgència al Senegal del 5 al 16 de juny per "intentar contactar amb les víctimes que es coneixen per demanar-los perdó en nom de l'ordre i posar-se a la seva disposició".

També amb aquest viatge es pretenia posar aquests fets en coneixement de les autoritats senegaleses, posar-se a la disposició de l'ordre al Senegal per ajudar-los a assumir aquesta situació, crear una comissió d'experts independent per atendre a víctimes i famílies i iniciar el treball de formació i prevenció al Senegal per "evitar que fets com aquests es tornin a produir".

La Comissió de Defensa dels Menors Abusats Sexualment a l'Església al Senegal han habilitat un correu electrònic (protecciodelmenor@escolapia.cat) per a qualsevol persona que "vulgui compartir informació relativa al cas" i s'ha facilitat també un contacte al Senegal per acompanyar a les que se sentin víctimes.