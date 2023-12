Erra veu "més necessari que mai" el treball del CAC davant els reptes informatius

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha reivindicat el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) com "més necessari que mai" davant reptes com la desinformació, les notícies no verificades i l'increment dels discursos d'odi, informa el CAC en un comunicat aquest dilluns.

Erra ha visitat la seu al costat de les vicepresidentes de la Mesa del Parlament Alba Vergés i Assumpta Escarp per reunir-se amb el president del CAC, Xevi Xirgo; la vicepresidenta, Rosa Maria Molló, i la consellera secretària, Laura Pinyol, per conèixer les activitats i els projectes de l'autoritat reguladora.

Xevi Xirgo ha agraït la presència de la Mesa, "especialment tenint en compte que el Parlament és la institució a la qual el Consell ha de retre comptes".