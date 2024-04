Erra expressa el compromís del Parlament amb la "visibilitat" del poble gitano en el seu Dia Internacional

La comunitat gitana reivindica una Catalunya lliure d'antigitanisme



BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha expressat aquest dilluns el compromís institucional de la cambra per "donar visibilitat" al poble gitano, dins l'acte per commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano.

En l'acte, Erra també ha posat l'accent en la necessitat d'avançar en el reconeixement i la defensa dels drets de la comunitat gitana, ha informat el Parlament en un comunicat.

També ha posat en valor la tasca del moviment associatiu gitano i de l'Intergrup parlamentari del Poble Gitano i ha recordat que la cambra catalana commemora aquest dia des del 2003.

En l'acte hi han intervingut diversos membres de la comunitat gitana per reivindicar la igualtat d'oportunitats i una Catalunya lliure d'antigitanisme, com la mediadora intercultural María Rubia, la mestra Casandra Ballester, la sociòloga i tècnica educativa Estel Fernández, l'investigador Fernando Macías i l'economista Susana Martínez.

També hi han assistit la consellera de Justícia de la Generalitat, Gemma Ubasart; les vicepresidentes primera i segona de la Diputació Permanent, Alba Vergés i Assumpta Escarp, i la commemoració ha acabat amb la interpretació de l'himne internacional gitano 'Gelem, gelem' per part del cantant Antonio Campos, 'el Bocaíllo', i el guitarrista Rafael Perona.