Eros Ramazzotti tornarà a Espanya el 2027 amb quatre concerts a Barcelona, Madrid, Pamplona i València

MADRID 5 maig (EUROPA PRESS) -
Eros Ramazzotti tornarà a Espanya el 2027 amb quatre concerts: el 27 d'abril al Palau Sant Jordi de Barcelona, el 30 d'abril al Movistar Arena de Madrid, el 2 de maig al Navarra Arena de Pamplona i el 4 de maig al Roig Arena de València.
Així ho ha informat aquest dimarts l'artista italià, que aquest dilluns va tancar el seu pas per Espanya amb un espectacle al Movistar Arena de Madrid, amb el qual va posar la cirereta final a dues úniques dates que han reunit més de 30.000 espectadors.
L'artista va oferir un recorregut pels seus 40 anys de carrera, repetint els seus grans èxits i afegint al repertori les cançons d''Una storia importante', el seu últim projecte discogràfic.
Amb més de 80 milions de discos venuts al llarg de la seva carrera, l'artista italià està immers enmig d'una gira que recorrerà més de 30 països en quatre continents, amb 76 dates i més de 750.000 espectadors previstos.