Eros Ramazzotti oferirà un altre concert a Barcelona el 2027 després d'exhaurir les entrades del 2 de maig

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
El cantant italià Eros Ramazzotti ha anunciat que actuarà el 27 d'abril del 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona, després d'exhaurir les entrades de la data prevista per al 2 de maig d'aquest any dins la gira 'Una Storia Importante World Tour'.
Segons ha informat aquest dijous la promotora The Project en un comunicat, l'anunci d'aquest nou concert es produeix per "la gran demanda", i les entrades per a aquest segon concert es posaran a la venda divendres.
La gira, que comença aquest cap de setmana a París, combinarà els seus clàssics amb noves sorpreses i comptarà amb una banda formada per Luca Scarpa, Christian Rigano, Brian Frasier Moore, Paolo Costa, Giorgio Secco, Antonio Cirigliano, Ramon Montagner, Marco Scipione, Alessandro Lopane, Monica Hill, Zoe Ranno i Sara Deop.