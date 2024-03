ERC nega haver renunciat al referèndum i creu que amb l'amnistia s'està "en condicions" per aconseguir-lo

Reivindica que van aconseguir en "solitari" que el PSOE reconegués el conflicte polític, però obre la porta a col·laborar amb Junts



MADRID, 9 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu adjunta d'ERC al Congrés, Teresa Jordà, nega que hagin renunciat a la celebració d'un referèndum pactat a Catalunya, més aviat al contrari, creu que amb la llei d'amnistia, pactada amb el PSOE i Junts i aprovada aquest dijous en la Comissió de Justícia del Congrés, s'està "en condicions" d'aconseguir-ho.

Segons Jordà, l'amnistia "posa en igualtat de condicions" i suposa l'inici de la segona fase per a la resolució del conflicte polític a Catalunya. "Nosaltres el volem pactar amb l'Estat espanyol, aquesta fase continua amb més força i no hem renunciat absolutament a res", ha advertit durant una entrevista en el programa 'Parlamento' d'RNE, recollida per Europa Press.

Al seu parer, amb la norma pactada estan "en condicions" per dur-lo a terme i recorda a més, que un dels acords subscrits amb els socialistes per a la investidura de Pedro Sánchez va ser "continuar amb la taula de negociació".

LA LLEI JA ERA BONA FA DOS MESOS

Durant l'entrevista, la portaveu independentista ha assegurat que per a la seva formació la llei, que va ser rebutjada per Junts a finals de gener, ja "tenia totes les garanties". "Aquella era una bona llei i ara evidentment també és una bona llei", ha incidit.

Ara, dos mesos després, els de Carles Puigdemont han defensat el seu vot en contra assegurant que d'aquesta manera han aconseguit una norma "integral" i d'"aplicació immediata". En ser preguntada per aquesta afirmació, Jordà ha recordat que la norma, un cop sigui aprovada en el ple que se celebrarà dijous que ve, haurà d'anar al Senat, on els 'populars' compten amb majoria absoluta.

"Faran un veto i tornarà al Congrés, i aquí fora està ple d'institucions i persones i un poder judicial que coneixem perfectament i que el que vol és dinamitar aquesta llei", per tant, segons Jordà "queda molta feina".

Al seu parer, "sempre" hi ha "risc" amb els jutges i el text aprovat en la Comissió "en cap cas és més robusta". Els jutges "no han deixat d'inventar-se qualsevol cosa, qualsevol delicte per complicar-nos més la vida", ha lamentat.

Qüestionada per la possible tornada del líder de Junts, Carles Puigdemont, la portaveu d'ERC no s'ha volgut aventurar a fer càlculs de quan tornarà. "El que puc garantir és que serà extremadament més fàcil que tornin amb aquesta llei", ha avançat, "d'on mai no haurien d'haver sortit" --incloent també la secretària general d'ERC, Marta Rovira, i l'activista i diputat Ruben Wagensberg--.

APOSTA PER TREBALLAR CONJUNTAMENT PER A CATALUNYA

D'altra banda, Jordà s'ha pronunciat sobre la relació entre la seva formació i Junts davant possibles negociacions durant la legislatura. Al seu parer, quan Catalunya és l'objectiu compartit, "sempre hi pot haver diferents mirades" per aconseguir aquest objectiu.

Això sí, ha volgut deixar clar que va ser la seva formació la que en "solitari" va aconseguir que el PSOE s'assegués en una taula de negociació per parlar del conflicte polític existent a Catalunya i que per "primer cop en la història" l'Executiu central reconegués que existia un conflicte. "Aconseguim coses negociant sols", ha remarcat.

"Junts ha entrat ara en el que nosaltres fa molt temps que fem", ha assegurat, i tot i que volen el mateix però amb "matisos", dona la benvinguda a la formació de Puigdemont i creu que "seria normal treballar junts".

Finalment li han preguntat per la posició de la seva formació de cara a l'aprovació dels pressupostos generals. La mateixa Jordà aquesta setmana assegurava davant la premsa que estaven oberts a donar "llum verda" als comptes, malgrat que la seva prioritat eren els pressupostos catalans. Per tant, ha avançat que "no amenaçarà" amb una esmena a la totalitat com temia la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero.